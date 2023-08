Visite libre du Musée de la Vigne et du Vin de Basse Auvergne Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne Aubière, 17 septembre 2023, Aubière.

Visite libre du Musée de la Vigne et du Vin de Basse Auvergne Dimanche 17 septembre, 10h00, 13h00 Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne

Découvrez le travail de la vigne à chaque saison, les outils, la reconstitution d’une tonnellerie, le grand cuvage et pressage, et une cave dans l’ambiance des vendanges du XIXe et XXe siècles.

Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne 24 bis avenue Jean Noellet 63170 Aubière Aubière 63170 Les Foisses Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ville-aubiere.com Imaginé lors d’une semaine culturelle sur les métiers de la vigne et du vin en 1985 et ouvert depuis 1995, il témoigne de la tradition et du renouveau viticole : – la Cave à Madame : un diaporama, une reconstitution du cycle végétatif, un atelier de tonnelier et les différentes étapes de la vinification vous inviteront à découvrir les savoir-faire et les objets caractéristiques du 19ème siècle jusqu’au milieu du 20ème siècle . – un conservatoire des cépages, espace de plein air, bordant le stationnement du musée, invite à parcourir librement les cépages plantés anciens et ceux offerts par les villes jumelées : Grevenmacher (Luxembourg) et Sperlonga (Italie). On retrouve également trois cépages autorisés en Côtes d’Auvergne : le Chardonnay en blanc, le Pinot Noir et le Gamay en rouge. Ce sont pas moins de 21 cépages qui témoignent du patrimoine viticole. A proximité : – bus T2C – Ligne 3 – arrêt Casati – parking du Musée gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Justine Caron