Musée de la vigne et du vin de Basse-Auvergne Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne Aubière, 16 septembre 2023, Aubière.

Musée de la vigne et du vin de Basse-Auvergne Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne Sur inscription, jauge limitée. L’atelier de 14h est pour les enfants et l’atelier de 16h et pour les adultes.

Participez à un atelier pour apprendre la technique de l’aquarelle ampélographique. (durée d’1h)

Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne 24 bis avenue Jean Noellet 63170 Aubière Aubière 63170 Les Foisses Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ville-aubiere.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 76 25 60 »}] Imaginé lors d’une semaine culturelle sur les métiers de la vigne et du vin en 1985 et ouvert depuis 1995, il témoigne de la tradition et du renouveau viticole : – la Cave à Madame : un diaporama, une reconstitution du cycle végétatif, un atelier de tonnelier et les différentes étapes de la vinification vous inviteront à découvrir les savoir-faire et les objets caractéristiques du 19ème siècle jusqu’au milieu du 20ème siècle . – un conservatoire des cépages, espace de plein air, bordant le stationnement du musée, invite à parcourir librement les cépages plantés anciens et ceux offerts par les villes jumelées : Grevenmacher (Luxembourg) et Sperlonga (Italie). On retrouve également trois cépages autorisés en Côtes d’Auvergne : le Chardonnay en blanc, le Pinot Noir et le Gamay en rouge. Ce sont pas moins de 21 cépages qui témoignent du patrimoine viticole. A proximité : – bus T2C – Ligne 3 – arrêt Casati – parking du Musée gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

@Justine Caron