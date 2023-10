VISITES-DÉGUSTATION | MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou Val-du-Layon, 21 octobre 2023, Val-du-Layon.

Val-du-Layon,Maine-et-Loire

Le Musée est un lieu de rencontre : la rencontre entre vous, visiteurs, et une équipe passionnée par le monde viticole et le métier de vigneron..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. EUR.

Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou Place des vignerons

Val-du-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Museum is a meeting place: a meeting between you, the visitor, and a team passionate about the world of wine and the winegrowing profession.

El Museo es un lugar de encuentro: un encuentro entre usted, el visitante, y un equipo apasionado por el mundo del vino y la profesión de viticultor.

Das Museum ist ein Ort der Begegnung: Die Begegnung zwischen Ihnen, den Besuchern, und einem Team, das sich für die Welt des Weins und den Beruf des Winzers begeistert.

Mise à jour le 2023-10-03 par eSPRIT Pays de la Loire