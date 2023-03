Repas dans le noir Musée de la vigne et du vin d’Anjou, 13 mai 2023, Val-du-Layon.

Repas dans le noir Samedi 13 mai, 20h00 Musée de la vigne et du vin d’Anjou Sur réservation

Repas dans le noir

Parviendrez vous à reconnaître ce que vous dégustez ?

Participez à une véritable expérience sensorielle dans une des salles du Musée de la vigne et du vin d’Anjou. Durant quelques heures, plongez dans l’obscurité la plus totale, et laissez vous guider lors d’un repas complet, de l’apéritif au dessert, en passant par les plats et les vins. Amusez-vous à reconnaître ce qu’il se trouve dans vos verres et assiettes, et profitez d’un moment d’expérience et de convivialité entre amis.

Réservation obligatoire sur internet ou par téléphone – places limitées.

Deux soirées disponibles (12 et 13 mai 2023)

30€/ personne

Musée de la vigne et du vin d’Anjou Place des vignerons, 49750 Saint-Lambert-du-Lattay, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Val-du-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 78 42 75 http://www.musee-vigne-vin-anjou.fr https://fr-fr.facebook.com/museevigneetvin/;https://www.pinterest.fr/museevinanjou/pins/;https://www.youtube.com/channel/UCxOwDBKBY56I8tmAPQvMsiA [{« type »: « phone », « value »: « 0241784275 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@musee-vigne-vin-anjou.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-vigne-vin-anjou.fr/billetterie/ »}] Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au cœur du vignoble de Val de Loire. Plongez dans l’univers du vigneron grâce au parcours de visite présenté dans un ancien cellier. Les vins de la région n’auront plus de secrets pour vous. Parking pour les voitures et pour les cars attenant au Musée

