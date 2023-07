Démonstrations au musée rural de Leigné-sur-Usseau Musée de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau Catégories d’Évènement: Leigné-sur-Usseau

Vienne Démonstrations au musée rural de Leigné-sur-Usseau Musée de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau, 17 septembre 2023, Leigné-sur-Usseau. Démonstrations au musée rural de Leigné-sur-Usseau Dimanche 17 septembre, 10h00 Musée de la Vieillardière Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à plusieurs animations comme l’élaboration de pains et de tartes au four. Ou encore, la fabrication de cordes, de beurre en baratte, de jus de pommes.

Vous pourrez participer à la démonstration de filage de la laine au rouet. Musée de la Vieillardière Lieu-dit La Vieillardière, 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 86 06 83 http://musee.lavieillardiere Découvrez cette ferme typique, construite au XIIe siècle, conçue pour la polyculture, l’élevage et la vie en autarcie. Elle a une cour fermée de périmètre rectangulaire avec un portail d’entrée se composant des différents bâtiments : habitation ancienne, grange transformée en salle de spectacles, étables hangars transformés en musée rural, grenier transformé en musée du feu, écurie, fournil huilerie… D22. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Leigné-sur-Usseau, Vienne Autres Lieu Musée de la Vieillardière Adresse Lieu-dit La Vieillardière, 86230 Leigné-sur-Usseau Ville Leigné-sur-Usseau Departement Vienne Lieu Ville Musée de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau

Musée de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leigne-sur-usseau/