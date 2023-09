Rencontre avec les Brayauds Musée de la Vie Rurale , Steenwerck (59) Rencontre avec les Brayauds Musée de la Vie Rurale , Steenwerck (59), 21 octobre 2023, . Rencontre avec les Brayauds Samedi 21 octobre, 10h00 Musée de la Vie Rurale , Steenwerck (59) 6€ – gratuit moins de 12 ans Rencontre avec Les Brayauds 10h30-12h30 / 14h-17h : stages de danse (bourrées 3 temps), accordéon diatonique (sol-do), cornemuse (16 pouces), chant, musique d’ensemble (sol-do), violon. Tarif : Stage : 25 € / Stage + bal : 28 € 21h : Bal avec les formations des Brayauds et de la Piposa Tarif : 6€ Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/la-piposa/evenements/rencontre-avec-les-brayauds-stages-de-danse-et-instruments source : événement Rencontre avec les Brayauds publié sur AgendaTrad Musée de la Vie Rurale , Steenwerck (59) 49, Rue du Musée

Musée de la Vie Rurale, Steenwerck (59)
49, Rue du Musée
Musée de la Vie Rurale, 59181 Steenwerck, France

Lieu: Musée de la Vie Rurale, Steenwerck (59)
Adresse: 49, Rue du Musée, 59181 Steenwerck, France
latitude longitude: 50.699919;2.77076

