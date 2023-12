Visite guidée du musée de la vie rurale de Fretin Musée de la vie rurale Fretin, 17 février 2024 09:00, Fretin.

Visite guidée du musée de la vie rurale de Fretin Samedi 17 février 2024, 10h00 Musée de la vie rurale Sur inscription

Samedi 17 février de 10h à 12h

Le musée de la vie rurale de Fretin, c’est l’histoire d’un homme, un collectionneur acharné qui a transformé sa ferme en musée. Avec de très nombreuses curiosités, ce lieu étonnant nous fait comprendre le bouleversement énorme de la vie rurale au XXème siècle.

Guide : Jean-Paul Houze

Rendez-vous 1 Ferme de la Place, 1 Grand Place, 59273 Fretin

Tarif adhérent 3€ / non adhérent 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou en ligne

Musée de la vie rurale fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.seclin-tourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T12:00:00+01:00

2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T12:00:00+01:00

musée musée de la vie rurale

seclin mélantois tourisme