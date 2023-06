Découvrez l’exposition : « Chemins de vie, quotidien de 3 générations de femmes entre 1900 et 1950 » Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné, 16 septembre 2023, Souvigné.

Découvrez l’exposition : « Chemins de vie, quotidien de 3 générations de femmes entre 1900 et 1950 » 16 et 17 septembre Musée de la vie rurale et de la coiffe Gratuit – 6 ans. 3€ 6 – 15 ans. 6€ adulte. Entrée libre.

Explorez ce musée de village, qui puise son authenticité au cœur du Poitou protestant. Lorsque vous pousserez ses portes, des guides passionnés, attachés à faire revivre le quotidien de nos paysans au XIXe siècle, vous accompagneront à travers les 7 salles d’un prieuré datant du XVe siècle.

De l’intérieur paysan à l’espace dédié aux vanneries, du fournil à l’écurie avec ses outils agricoles, de la grange à lessive avec son exposition sur le travail du chanvre, jusqu’à la salle des coiffes et costumes traditionnels, chaque objet s’anime et vous plonge dans la vie d’autrefois.

Ce musée reflète l’identité forte de ce village en terre huguenote, et vous offre une expérience immersive dans son histoire et sa culture.

Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 place du prieuré, 79800 Souvigné Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 76 02 37 http://www.musee-souvigne.com Dans un prieuré datant du XVe siècle, laissez-vous guider à travers le temps et découvrez les objets du quotidien et les gestes d’autrefois dans nos 7 salles d’exposition.

Plongez dans l’intérieur paysan du XIXe siècle, explorez l’espace dédié aux vanneries traditionnelles, admirez la salle des broderies, contemplez les coiffes et costumes traditionnels dans notre salle dédiée, découvrez la grange à lessive, le fournil ainsi que l’écurie avec ses objets liés à la vie rurale.

La balade à travers le prieuré vous mènera également à travers notre pays de Pèlebois, où vous pourrez découvrir les cimetières nichés au coin des champs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©MVRC