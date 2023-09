Cet évènement est passé Visite libre du musée de la vie rurale Musée de la vie rurale en Pays Landais Laluque Catégories d’Évènement: Laluque

Landes Visite libre du musée de la vie rurale Musée de la vie rurale en Pays Landais Laluque, 16 septembre 2023, Laluque. Visite libre du musée de la vie rurale 16 et 17 septembre Musée de la vie rurale en Pays Landais Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité pour chaque session du Cluedo. Découvrez le savoir-faire d’antan lors d’une visite du musée de la vie rurale. Cet édifice datant des années 1800 est aujourd’hui tenu par des bénévoles passionnés qui vous présenteront des reconstitions de la vie landaise d’autrefois.

Le dimanche, suspense et frissons s’inviteront dans le musée lors d’une partie de « CluedoLandais » grandeur nature organisée par NISABALAND. À vos loupes ! Musée de la vie rurale en Pays Landais 32 Rue du 19 Mars 1962, 40465 Laluque Laluque 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 57 98 51 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

