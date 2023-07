Sprot Dimanche Musée de la vie rurale de Steenwerck Steenwerck Catégories d’Évènement: Nord

Steenwerck Sprot Dimanche Musée de la vie rurale de Steenwerck Steenwerck, 30 juillet 2023, Steenwerck. Sprot Dimanche Dimanche 30 juillet, 17h00 Musée de la vie rurale de Steenwerck Musée de la vie rurale de Steenwerck 49 Rue du Musée, 59181 Steenwerck, France Steenwerck 59181 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T17:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:30:00+02:00

2023-07-30T17:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:30:00+02:00 Hugo Clarence Janody Détails Catégories d’Évènement: Nord, Steenwerck Autres Lieu Musée de la vie rurale de Steenwerck Adresse 49 Rue du Musée, 59181 Steenwerck, France Ville Steenwerck Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Musée de la vie rurale de Steenwerck Steenwerck

Musée de la vie rurale de Steenwerck Steenwerck Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/steenwerck/