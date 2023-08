La vie romantique en pop-up, visite animation en famille Musée de la vie romantique Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Promenade féérique avec notre conteuse à travers les salles et à la découverte des oeuvres du musée puis fabrication d’un pop-up souvenir.

Musée de la vie romantique Hôtel Scheffer-Renan – 16 rue Chaptal 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.vie-romantique.paris.fr https://tweetdeck.twitter.com/;https://www.facebook.com/museevieromantique/ Construite en 1830 au cœur du quartier nommé « la Nouvelle Athènes », cette demeure, maison du peintre Ary Scheffer est depuis 1983 un musée de la Ville de Paris consacré à l’évocation de la vie artistique et littéraire de la première moitié du XIXe siècle. Une allée pavée discrète bordée de robiniers centenaires conduit à un pavillon à l’italienne avec ses deux ateliers, sa cour pavée et le jardin fleuri de roses et de lilas qui ont conservé le parfum romantique d’antan. Des peintures, sculptures et objets du peintre Ary Scheffer et de ses contemporains contribuent à évoquer l’atmosphère des salons sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Les souvenirs et memorabilia de George Sand – meubles, tableaux, objets d’art et bijoux ayant appartenu à la romancière, symbole de la femme moderne – sont également présentés. Bus 67, 68, 74/ M° Saint-Georges, Blanche, Pigalle, Liège

©MVR/Fabrice Gaboriau