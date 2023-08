Concerts d’altos à quatre voix Musée de la vie romantique Paris, 16 septembre 2023, Paris.

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, le musée présente un ensemble d’altos à quatre voix qui jouera 3 sets d’une quinzaine de minutes à 15h, à 16h et à 17h.

La transmission est une valeur absolument fondamentale dans l’apprentissage musical, de la technique de l’instrument choisi au langage musical, ses codes et ses couleurs. Tout cela s’acquiert par la théorie mais surtout par l’exemple donné par le professeur ou tout autre interprète, source d’inspiration vivante !

Le programme choisi illustre des binômes célèbres de l’histoire de la musique, dont l’aîné a indéniablement inspiré le cadet :

D. BUXTEHUDE (1637-1707) Passacaille en ré mineur

JS. BACH (1685-1750) Prélude et Fugue en do mineur

J. HAYDN (1732-1809) Quatuor « the joke » opus 33 n°2 – final

WA. MOZART (1756-1791) Romance K.466

H.BERLIOZ Rêverie et caprice opus 8

C.GOUNOD Deux romances

Musée de la vie romantique Hôtel Scheffer-Renan – 16 rue Chaptal 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France Construite en 1830 au cœur du quartier nommé « la Nouvelle Athènes », cette demeure, maison du peintre Ary Scheffer est depuis 1983 un musée de la Ville de Paris consacré à l'évocation de la vie artistique et littéraire de la première moitié du XIXe siècle. Une allée pavée discrète bordée de robiniers centenaires conduit à un pavillon à l'italienne avec ses deux ateliers, sa cour pavée et le jardin fleuri de roses et de lilas qui ont conservé le parfum romantique d'antan. Des peintures, sculptures et objets du peintre Ary Scheffer et de ses contemporains contribuent à évoquer l'atmosphère des salons sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Les souvenirs et memorabilia de George Sand – meubles, tableaux, objets d'art et bijoux ayant appartenu à la romancière, symbole de la femme moderne – sont également présentés.

