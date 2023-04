Ateliers herbiers au musée avec l’IVT Musée de la Vie Romantique, 3 juin 2023, Paris.

Ateliers herbiers au musée avec l’IVT Samedi 3 juin, 14h30, 16h30 Musée de la Vie Romantique Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur inscription le jour de l’atelier

Proposé par l’association Horti Tutti, l’atelier herbier s’adresse à tous.toutes, petits et grands, à observer et herboriser les plantes spontanées en milieu urbain, dans le jardin du musée de la Vie romantique.

Munis de loupes de botanistes, les participant.e.s découvriront, de manière ludique, leur histoire, le rôle des botanistes.Les participant.e.s pourront s’adonner à la confection d’une planche d’herbier et la conserver, une invitation à poursuivre chez soi!

Pour cette seconde édition l’atelier est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes avec l’aide de l‘IVT / l’International visual theater en langue française des signes LSF.

– 2 sessions d’une heure : 14h30 et 16h30

– Atelier en famille, dès 7 ans, matériel fourni.

– Entrée libre dans la limite de 10 personnes, inscription sur place le jour de l’atelier.

En savoir + : Manolita Filippi est animatrice scientifique et socio-culturelle

Horti Tutti a pour objet de sensibiliser auprès du plus grand nombre, l’éducation à la biodiversité végétale et aux questions environnementales

Musée de la Vie Romantique 16 rue Chaptal 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 55 31 95 67 http://museevieromantique.paris.fr https://twitter.com/MVRParis;https://www.facebook.com/museevieromantique/ [{« link »: « https://ivt.fr/ »}] Le musée de la vie romantique est situé dans le quartier de la « Nouvelle Athènes » du 9ᵉ arrondissement à Paris, dans l’enclos Chaptal. Installé dans l’ancienne demeure du peintre Hollandais Ary Scheffer, composé d’un pavillon à l’italienne, de 2 ateliers et d’un jardin, il abrite une collection de peintures du 19ème siècle (Scheffer, Delacroix, Renan.. ) et celle représentant les grandes figures de l’époque romantique: Sand, Chopin, Liszt, qui forment l’actuelle collection permanente du musée. Le musée organise une exposition temporaire par an, installée dans les ateliers du peintre. Exposition temporaire payante, accès libre aux collections permanentes gratuites. Accès au jardin et au salon de thé par la cour du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

© RDV Jardins 2023