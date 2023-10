Cet évènement est passé Concert-lecture « George SAND et la forêt de Fontainebleau une ZAD au XIXème siècle » Musée de la Vie romantique Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert-lecture « George SAND et la forêt de Fontainebleau une ZAD au XIXème siècle » Musée de la Vie romantique Paris, 13 mai 2023, Paris. Concert-lecture « George SAND et la forêt de Fontainebleau une ZAD au XIXème siècle » Samedi 13 mai, 19h00, 21h00 Musée de la Vie romantique Entrée libre dans la limite des places disponibles. Concert-lecture avec Patrick SCHEYDER piano et conception, Camille ETIENNE textes, Abdelghani BENHELAL chant et contes Kabyles dans la cour du musée.

Patrick Scheyder est un pianiste professionnel qui crée des spectacles musicaux au cœur de la nature depuis plus de dix ans.

2 sessions : 19h et 21h.

Durée 1h Musée de la Vie romantique Hôtel Scheffer-Renan – 16 rue Chaptal 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 55 31 95 67 http://www.vie-romantique.paris.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-Vie-romantique/148568295184376;https://twitter.com/mvrparis [{« link »: « https://resonances.ladn.eu/artistes/patrick-scheyder/ »}] Situé dans le quartier romantique de la « Nouvelle Athènes », cette demeure d’atmosphère a conservé tout son charme. Le peintre Ary Scheffer y a reçu le Tout-Paris de la monarchie de Juillet : Delacroix, Liszt, Rossini, Sand, Chopin, Tourgueniev, Dickens… Le musée offre un écrin précieux aux toiles de Scheffer et des contemporains, comme aux memorabilia de George Sand. Métro : ligne 2, Blanche, Pigalle ; Ligne 12, Saint-Georges / Bus : 30, 54, 68, 74 / Vélib’ : 38 rue Victor Massé, 4 rue Moncey Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Photo-Patrick-SCHEYDER-2020-Ciric-Guillaume avec Camille Etienne et Abdelghani BENHELAL/montage MVR © DR Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée de la Vie romantique Adresse Hôtel Scheffer-Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée de la Vie romantique Paris latitude longitude 48.881205;2.333539

Musée de la Vie romantique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/