« La classe, l’oeuvre ! » restitution du projet des élèves du Collège Marx Dormoy sur l’exposition Françoise Pétrovitch Musée de la Vie romantique Paris, 13 mai 2023, Paris.

« La classe, l’oeuvre ! » restitution du projet des élèves du Collège Marx Dormoy sur l’exposition Françoise Pétrovitch Samedi 13 mai, 11h00 Musée de la Vie romantique Entrée libre dans la limite des places disponibles

Restitution du projet de médiation des élèves de la classe de 3ème 4 du collège parisien Marx Dormoy dans le cadre de l’exposition Françoise Pétrovitch. Aimer. Rompre.

Invités à travailler à partir des œuvres de l’exposition Françoise Pétrovitch. Aimer. Rompre dans le cadre du dispositif des ministères de l’éducation nationale et de la culture « La classe, l’oeuvre ! » adossé à la Nuit européenne des musées.

Ils ont d’abord découvert l’univers de l’artiste, grâce à une œuvre du Fonds d’art contemporain – Paris collections exposée dans leur collège. Pour enfin réaliser des tableaux sonores consacrés à neuf œuvres du parcours, accompagnés dans le projet par Valeria Stasi, conceptrice et réalisatrice de reportages sonores et audiovisuels.

Situé dans le quartier romantique de la « Nouvelle Athènes », cette demeure d'atmosphère a conservé tout son charme. Le peintre Ary Scheffer y a reçu le Tout-Paris de la monarchie de Juillet : Delacroix, Liszt, Rossini, Sand, Chopin, Tourgueniev, Dickens… Le musée offre un écrin précieux aux toiles de Scheffer et des contemporains, comme aux memorabilia de George Sand.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

© Claire Delfino / Paris Musées