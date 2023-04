Visite guidée » Vien voir les musiciens ! » au musée de la Vie bourguignonne Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Quoi de mieux pour passer une bonne soirée qu’un peu de musique mais lorsque la musique à la demande et les playlist en ligne n’existaient pas, il fallait sortir vielle et cornemuse pour « s’ambiancer ». Venez découvrir ces instruments et ceux qui en jouent.

Visite suivie d’une projection d’un extrait du concert de musique folklorique de Nevers en salle de conférence (2e étage) À 20h45, 22h et 22h45 (durée 30 min) – Rendez-vous galerie des âges de la vie (rez-de-chaussée) Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://vie-bourguignonne.dijon.fr/ Le musée de la vie bourguignonne présente un patrimoine ethnographique rural et urbain bourguignon de la fin du XIXème siècle. Installé dans le Monastère des Bernardines, la visite permet de découvrir la richesse du patrimoine architectural dijonnais et du patrimoine culturel bourguignon. Le Musée de la Vie Bourguignonne offre un parcours qui s’étend sur deux niveaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

