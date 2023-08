Visite guidée « Croyances et superstitions » au musée de la Vie bourguignonne Musée de la Vie bourguignonne Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite guidée « Croyances et superstitions » au musée de la Vie bourguignonne Musée de la Vie bourguignonne Dijon, 17 septembre 2023, Dijon. Visite guidée « Croyances et superstitions » au musée de la Vie bourguignonne Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h15 Musée de la Vie bourguignonne Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la Vie bourguignonne vous propose une visite guidée de 15 minutes sur le thème des croyances et superstitions.

Les rites magico-religieux jouent un rôle considérable dans la vie des paysans d’autrefois. Des objets et des pratiques nous éclairent sur la question.

Rendez-vous salle des casiers (rez-de-chaussée). Musée de la Vie bourguignonne 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 88 77 https://vie-bourguignonne.dijon.fr/ Présentation de collections d’ethnographie régionales, rurales et urbaines dans le cloître de l’ancien monastère des Bernardines. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00

2023-09-17T16:15:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 © Musée de la Vie bourguignonne, Dijon / François Jay Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée de la Vie bourguignonne Adresse 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Musée de la Vie bourguignonne Dijon latitude longitude 47.317728;5.037468

Musée de la Vie bourguignonne Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/