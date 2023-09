Rencontre autour de la vie d’un objet au musée de la Vie bourguignonne Musée de la Vie bourguignonne Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Rencontre autour de la vie d’un objet

Venez échanger avec la conservatrice du musée de la Vie bourguignonne sur la vie d’un objet spécialement sorti des réserves. A quoi servait-il ? Comment et par qui a-t-il été produit, et surtout, pourquoi et comment finit-il bien rangé dans cette boîte ? Découvrez tout ce que cet objet a à vous dire, sur son passé et sur les coulisses du musées.

Avec Vicky Buring, conservatrice chargée des collections ethnologiques

> Le 16/09 à 17h et le 17/09 à 15h15 (durée 30 min) – Rendez-vous salle des Hommes célèbres (1er étage)

Musée de la Vie bourguignonne 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 88 77 https://vie-bourguignonne.dijon.fr/ Présentation de collections d’ethnographie régionales, rurales et urbaines dans le cloître de l’ancien monastère des Bernardines.

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:15:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

© Direction des musées de Dijon / Philippe Bornier