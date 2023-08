Visite guidée « Spectacles de rue » au musée archéologique de Dijon Musée de la Vie bourguignonne Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite guidée « Spectacles de rue » au musée archéologique de Dijon Musée de la Vie bourguignonne Dijon, 16 septembre 2023, Dijon. Visite guidée « Spectacles de rue » au musée archéologique de Dijon Samedi 16 septembre, 15h00, 15h45, 16h30 Musée de la Vie bourguignonne Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée archéologique de Dijon vous propose une visite guidée de 15 minutes sur le thème du spectacle de rue. Les foires et les fêtes ont longtemps donné lieu à des démonstrations d’adresse, d’équilibre et de force physique que les arts circassiens ont repris aujourd’hui. Au travers des collections du musée, venez en découvrir les formes anciennes.

Rendez-vous patio des commerces (1er étage). Musée de la Vie bourguignonne 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 88 77 https://vie-bourguignonne.dijon.fr/ Présentation de collections d’ethnographie régionales, rurales et urbaines dans le cloître de l’ancien monastère des Bernardines. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00 © Musée de la Vie bourguignonne, Dijon / François Perrodin Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée de la Vie bourguignonne Adresse 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Musée de la Vie bourguignonne Dijon latitude longitude 47.317728;5.037468

Musée de la Vie bourguignonne Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/