Visite guidée « La musique bourguignonne » au musée de la Vie bourguignonne

Dijon Visite guidée « La musique bourguignonne » au musée de la Vie bourguignonne Musée de la Vie bourguignonne Dijon, 16 septembre 2023, Dijon. Visite guidée « La musique bourguignonne » au musée de la Vie bourguignonne 16 et 17 septembre Musée de la Vie bourguignonne Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la Vie bourguignonne vous propose une visite guidée de 15 minutes sur le thème de la musique bourguignonne. Les joueurs d’instruments de musiques sont de toutes les célébrations. Ils animent les cortèges et les événements. Redécouvrez ces traditions grâce aux instruments de musique du musée.

Rendez-vous salle des casiers (rez-de-chaussée). Musée de la Vie bourguignonne 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 88 77 https://vie-bourguignonne.dijon.fr/ Présentation de collections d’ethnographie régionales, rurales et urbaines dans le cloître de l’ancien monastère des Bernardines. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:45:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

© Musée de la Vie bourguignonne, Dijon

