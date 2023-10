Visite-atelier : « Aux cris des chiens » Musée de la Vénerie Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Visite-atelier : « Aux cris des chiens » Musée de la Vénerie Senlis, 1 mars 2024, Senlis. Visite-atelier : « Aux cris des chiens » Vendredi 1 mars 2024, 10h30, 14h30 Musée de la Vénerie Réservation conseillée | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement Les chiens sont essentiels à la chasse à courre. Leurs cris rythment le galop et désignent le chemin à suivre. Ils sont donc fréquemment représentés en peinture, fidèles amis des veneurs… Mais aussi des enfants ! Après une découverte des races de chiens dans le musée, les enfants reproduiront leur propre petit compagnon.

Musée de la Vénerie | 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement | Réservation conseillée au 03 44 24 49 93 Musée de la Vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.29.49.93 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T10:30:00+01:00 – 2024-03-01T12:00:00+01:00

2024-03-01T14:30:00+01:00 – 2024-03-01T16:00:00+01:00 Musées de Senlis Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Musée de la Vénerie Adresse Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Ville Senlis Departement Oise Age min 4 Age max 12 Lieu Ville Musée de la Vénerie Senlis latitude longitude 49.207182;2.583967

