Senlis Visite guidée et origamis : « La grande cavalcade » Musée de la vénerie Senlis, 13 mai 2023, Senlis. Visite guidée et origamis : « La grande cavalcade » Samedi 13 mai, 20h30 Musée de la vénerie Entrée libre Le musée de la Vénerie de Senlis propose pour la troisième année consécutive une exposition destinée au jeune public du 15 avril au 17 septembre 2023. Intitulée « Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfants. La grande cavalcade », elle porte sur les relations entre l’homme et le cheval. L’animal, le travail, la chasse, mais aussi le spectacle seront évoqués au travers d’une trentaine d’œuvres et objets. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, une guide sera présente dans la salle pour répondre à toutes vos questions et vous aider à réaliser de jolis origamis. Musée de la vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 29 49 93 http://www.musees-senlis.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-V%C3%A9nerie/150034471733133?fref=ts;https://plus.google.com/u/0/b/106161762564941150546/+Mus%C3%A9edelaV%C3%A9nerieSenlis/posts Installé au sein du logis du prieuré Saint-Maurice, le musée de la Vénerie accueille les œuvres d’art et objets que la vénerie – technique cynégétique qui consiste à chasser à courre à l’aide d’une meute de chiens d’ordre – a suscités en grand nombre. © Musée de la vénerie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

