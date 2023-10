Cet évènement est passé Concert de la classe de chant du conservatoire Musée de la vénerie Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Concert de la classe de chant du conservatoire Musée de la vénerie Senlis, 13 mai 2023, Senlis. Concert de la classe de chant du conservatoire Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la vénerie Entrée libre Les élèves de la classe de chant du conservatoire de Senlis viennent égayer votre musique grâce à leur répertoire. Musée de la vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 29 49 93 http://www.musees-senlis.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-V%C3%A9nerie/150034471733133?fref=ts;https://plus.google.com/u/0/b/106161762564941150546/+Mus%C3%A9edelaV%C3%A9nerieSenlis/posts Installé au sein du logis du prieuré Saint-Maurice, le musée de la Vénerie accueille les œuvres d’art et objets que la vénerie – technique cynégétique qui consiste à chasser à courre à l’aide d’une meute de chiens d’ordre – a suscités en grand nombre. © Musée de la vénerie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

Détails
Lieu
Musée de la vénerie
Adresse
Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France, France
Ville
Senlis

