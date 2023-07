Exposition. « Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfants. La grande cavalcade » Musée de la Vénerie Senlis, 15 avril 2023, Senlis.

Exposition. « Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfants. La grande cavalcade » 15 avril – 17 septembre Musée de la Vénerie Plein tarif : 6 € – Tarif réduit : 3,50 € – Gratuit pour les moins de 18 ans

Le musée de la Vénerie de Senlis propose pour la troisième année consécutive une exposition destinée au jeune public du 15 avril au 17 septembre 2023. Intitulée « Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfants. La grande cavalcade », elle porte sur les relations entre l’homme et le cheval. L’animal, le travail, la chasse, mais aussi le spectacle seront évoqués au travers d’une trentaine d’œuvres et objets.

À la fois majestueux et fragile, le cheval fascine depuis sa domestication. Compagnon privilégié de l’homme depuis la Préhistoire, il a contribué, par sa force et son endurance, au développement de l’agriculture, a participé à la cartographie d’immenses territoires et a été le plus fidèle allié de nombre de chevaliers. Il est aujourd’hui davantage perçu comme un athlète et un artiste, véritable alter ego des cavaliers modernes. Dans l’imaginaire des enfants, il est le sujet principal de grandes épopées, faisant la paire avec son maître, qu’il soit roi ou cow-boy !

Pourtant, force est de constater que dans les œuvres d’art, le cheval est fréquemment traité comme un accessoire. Puisque son rôle essentiel est connu de tous, il est envisagé comme un élément annexe de la composition. À l’exception de certains beaux spécimens représentés pour leurs qualités exceptionnelles, les chevaux sont très souvent au second plan : ils sont ceux qui portent les monarques, tirent les charrettes, accompagnent les chasseurs, etc. Rares sont les œuvres qui les célèbrent pour eux-mêmes et il faut attendre le développement des spectacles équestres et des courses hippiques pour que les artistes s’y intéressent.

Avec cette exposition, le musée de la Vénerie propose de faire découvrir aux enfants comment l’histoire de notre relation au cheval est intimement liée aux changements de la société, et de leur rappeler, le rôle essentiel qu’il tenait encore, il y a quelques décennies. Les œuvres comme les objets sont autant de supports de connaissances, de jeux et d’inventions.

L’exposition mêlera donc des œuvres accrochées à hauteur d’enfants, des albums et des livres prêtés par la médiathèque de Senlis et des jeux de société connus de tous. Plusieurs visites en famille sont prévues, ainsi qu’un atelier d’arts plastiques pour les enfants dans le cadre de l’animation estivale senlisienne « Les Lézards d’Été ». D’autres surprises attendent les petits visiteurs de l’exposition…

Musée de la Vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis 60309 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

L. Cure