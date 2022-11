Visite-atelier « Ta vie en cases » Musée de la Vénerie Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Visite-atelier « Ta vie en cases » Musée de la Vénerie, 17 février 2023, Senlis. Visite-atelier « Ta vie en cases » Vendredi 17 février 2023, 10h30, 14h30 Musée de la Vénerie

Tarifs : 5 € par enfant. Tarif dégressif selon abonnement Inscription conseillée

Pour les enfants de 4 à 12 ans. Musée de la Vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis 60309 Oise Hauts-de-France Une journée de chasse à courre est très ritualisée : les artistes nous l’ont bien montré. Mais les enfants aussi, dans leur journée, ont leurs petites habitudes ! En atelier, ils pourront représenter comme dans une bande dessinée les principaux moments de leur journée. 10h30 pour le 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

