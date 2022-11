L’Objet de la saison Musée de la Vénerie Senlis Catégories d’évènement: Oise

L’Objet de la saison Musée de la Vénerie, 1 décembre 2022, Senlis. L’Objet de la saison 1 décembre 2022 – 28 février 2023 Musée de la Vénerie

Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 3,50 € Gratuit pour les moins de 18 ans

Découvrez à chaque saison un objet insolite des collections des musées de Senlis. Musée de la Vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musees@ville-senlis.fr »}] Du 1er décembre au 28 février : La plaque de verre, souvenir de chasse. Plus de renseignements : 03 44 24 86 72 – musees@ville-senlis.fr

2022-12-01T10:00:00+01:00

2023-02-28T18:00:00+01:00 Musées de Senlis

