Senlis « Mon petit compagnon » Musée de la Vénerie Senlis, 27 juillet 2022, Senlis. « Mon petit compagnon » Mercredi 27 juillet 2022, 10h30, 14h30 Musée de la Vénerie 5€ par enfant. Confortablement installés dans la salle des chiens, les enfants apprendront à reconnaître les races de chiens courants et écouteront leurs exploits. En atelier, les enfants modèleront un beau chien en argile.

Au musée de la Vénerie, à 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-12 ans. Musée de la Vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis 60309 Oise Hauts-de-France

