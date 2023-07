Découvrez l’histoire ancestrale des artisans vanniers dans une visite libre de ce musée Musée de la vannerie Vallabrègues, 16 septembre 2023, Vallabrègues.

Depuis 1994, le musée présente l’histoire des artisans vanniers de Vallabrègues et de leur métier ancestral en s’appuyant sur une riche collection de plus de 1500 pièces de vannerie et d’outils.

Musée de la vannerie 4 Rue Carnot, 30300 Vallabrègues Vallabrègues 30300 Gard Occitanie 04 66 59 26 57 Visitez le musée de la Vannerie et de l’Artisanat, au cœur de Vallabrègues. Situé au bord du Rhône, dans le Gard, Vallabrègues est l’un des derniers villages provençal de vanniers.

Parmi les matériaux indémodables que nous offre la nature, je demande : l’osier !

Mis entre les mains expertes d’humains créatifs, ces longues tiges qui poussent les pieds dans le Rhône se transforment en contenants à la fois pratiques, originaux et jolis, ce qui ne gâche rien.

Et cela ne date pas d’hier. En témoigne le Musée de la Vannerie, à Vallabrègues, avec son cortège de petits et grands objets souvent insolites, mais toujours en osier. Créé en 1994 par des passionnés, le musée s’emploie depuis à trouver et à exposer banastes et valisettes, et à maintenir vivante la mémoire d’un artisanat qui revient à la mode.

