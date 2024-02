MUSEE DE LA VANNERIE A FAYL-BILLOT Fayl-Billot, mercredi 28 février 2024.

L’OFFICE DE TOURISME / MUSEE DE LA VANNERIE seront fermés le mardi 27 février 2024.

Véritable musée du tressage végétale, l’osier notamment, l’exposition vous propose sur trois niveaux plus de 200 pièces de vannerie à découvrir. Panneaux pédagogiques sur les différentes matières: osier, rotin, bambou, seigle.

Documentaires sur l’osiériculture et la vannerie.

L’osier, c’est quoi et comment ça pousse ? la récolte et l’écorçage ?

L’histoire de la vannerie à Fayl-Billot dénommée « Capitale de la Vannerie » vous sera révélée avec cette visite.

Au sud de la Haute-Marne, Fayl-Billot, Bussières-les-Belmont, Grenant… sont au cœur d’une tradition vivante la vannerie.

L’osier qui y est cultivé est toujours travaillé manuellement, il donne naissance à des objets traditionnels (paniers, présentoirs, hottes, huches à pain…), mais également à des œuvres d’art ; les vanniers se sont même tournés vers l’architecture et le génie végétal, spécialités dans lesquelles la souplesse et la robustesse de l’osier font merveille.

Différentes matières comme le bois, la céramique ou le cuir sont intégrés à l’osier et permettent aux artisans de développer leur créativité. 2 2 EUR.

