Visite du musée de la typographie de Tours Musée de la Typographie Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Le musée sera en entrée libre et une visite commentée à la demande sera possible. Les différentes techniques d’imprimerie qui se sont succédé au fil des siècles vous seront exposées (xylographie, typographie, imprimerie, lithographie, gravure eaux-forte et taille douce) avec des démonstrations sur des machines d’époques toujours en fonctionnement.

La mise au point de la typographie par Gutenberg vous sera explicité et vous aurez l’opportunité de composer vous-même quelques mots à l’aide de caractères typographiques.

Musée de la Typographie 13 rue Albert Thomas 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 38 93 25 L’association La typographie d’Antan propose des démonstrations de typographie et de fabrication de papier. On découvre également des presses anciennes de Tours (typographie, lithographie, taille-douce, bois gravés, gravures…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Musée-atelier de la typographie de TOURS