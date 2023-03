Rencontre avec Muriel MÉCHIN, typographe passionné, créateur du MUSÉE DE LA TYPOGRAPHIE à Tours Musée de la typographie Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Rencontre avec Muriel MÉCHIN, typographe passionné, créateur du MUSÉE DE LA TYPOGRAPHIE à Tours Musée de la typographie, 27 mars 2023, Tours. Rencontre avec Muriel MÉCHIN, typographe passionné, créateur du MUSÉE DE LA TYPOGRAPHIE à Tours 27 mars – 2 avril Musée de la typographie Dans ce petit musée-atelier, situé dans le quartier de la Cathédrale, on apprend l’art de la typographie et ce qu’elle peut encore produire. En groupe ou en famille, seul ou accompagné, il peut être pour tout un chacun un lieu regorgeant de trésors.

Vous pourrez créer votre propre papier, tester l’impression à l’ancienne, découvrir différents procédés de gravure comme la xylographie, la taille-douce, la lithographie, la sérigraphie…

Une évolution perpétuelle des procédés d’impression pour un métier exigeant dont aiment à parler tous ces passionnés que l’on peut rencontrer au Musée de la typographie.

A voir & à faire : Fabrication de papier à la cuve avec formes vergées, histoire des supports d’écriture (papyrus, parchemin, papier chinois, coréen, malgache, recyclé), impression typographique en 2 couleurs sur presse pédalette « L’Hirondelle » de 1890, impression par les visiteurs sur la presse à épreuve, après composition devant la casse avec composteur, histoire des modes d’impression sont autant d’activités que vous pourrez découvrir avec Muriel Méchin. Musée de la typographie 15 Rue Albert Thomas, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247389325 https://www.facebook.com/groups/latypographiedantan/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/groups/latypographiedantan/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/typodantan_tours »}, {« type »: « email », « value »: « stella.typodantan@gmail.com »}] 9MWV+GJ Tours Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T15:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Imprimerie typographie ©Stella Ramis

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Musée de la typographie Adresse 15 Rue Albert Thomas, 37000 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Musée de la typographie Tours

Musée de la typographie Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Rencontre avec Muriel MÉCHIN, typographe passionné, créateur du MUSÉE DE LA TYPOGRAPHIE à Tours Musée de la typographie 2023-03-27 was last modified: by Rencontre avec Muriel MÉCHIN, typographe passionné, créateur du MUSÉE DE LA TYPOGRAPHIE à Tours Musée de la typographie Musée de la typographie 27 mars 2023 Musée de la typographie Tours Tours

Tours Indre-et-Loire