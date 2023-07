Découvrez une impressionnante collection de tuiles Musée de la tuile Eschau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Eschau Découvrez une impressionnante collection de tuiles Musée de la tuile Eschau, 17 septembre 2023, Eschau. Découvrez une impressionnante collection de tuiles Dimanche 17 septembre, 09h00 Musée de la tuile Gratuit Jean-Pierre Finck, ancien entrepreneur de maçonnerie, aujourd’hui retraité, collectionne depuis les années 1970 des tuiles ramassées au gré des chantiers de rénovation. Cette visite insolite de sa collection est l’occasion de découvrir des centaines de tuiles différentes, dont la tuile alsacienne et ses particularités. Musée de la tuile 20 rue Traversière à Eschau Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est 07 70 64 16 84 Le musée de la tuile est géré par un particulier qui rassemble une collection de tuiles variées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

