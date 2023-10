THÉÂTRE // « Le Secret » au Musée de cusset Musée de la Tour Prisonnière Cusset, 10 novembre 2023, Cusset.

Le Théâtre des Ilets de Montluçon, en partenariat avec la Médiathèque de Cusset et la Médiathèque Départementale, se produira au Musée avec la pièce “ Le Secret ” de Thomas Howalt, mise en scène par Fanny Zeller et interprétée par la Jeune Troupe #3..

Musée de la Tour Prisonnière rue des Fossés de la Tour Prisonnière

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Montluçon’s Théâtre des Ilets, in partnership with the Médiathèque de Cusset and the Médiathèque Départementale, will perform at the Museum with the play ? Le Secret? by Thomas Howalt, directed by Fanny Zeller and performed by Jeune Troupe #3.

El Théâtre des Ilets de Montluçon, en colaboración con la Médiathèque de Cusset y la Médiathèque Départementale, representará en el Museo la obra ? Le Secret? de Thomas Howalt, dirigida por Fanny Zeller e interpretada por la Jeune Troupe #3.

Das Théâtre des Ilets aus Montluçon wird in Zusammenarbeit mit der Médiathèque de Cusset und der Médiathèque Départementale im Museum mit dem Stück ? Le Secret? von Thomas Howalt, inszeniert von Fanny Zeller und aufgeführt von der Jeune Troupe #3.

