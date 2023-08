JEP 2023 – Parcours découverte dans les rues cussétoises Musée de la Tour Prisonnière Cusset, 16 septembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Balade pédestre permettant de découvrir les particularités du centre-historique de Cusset avec un zoom sur l’histoire des anciennes rues. Projet en partenariat avec le Comité de Quartier Cœur de Ville. Guide de visite à récupérer au Musée de Cusset..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Musée de la Tour Prisonnière Rue des Fossés de la Tour Prisonnière

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Walking tour to discover the special features of Cusset’s historic center, with a focus on the history of the old streets. Project in partnership with the Comité de Quartier C?ur de Ville. Guide available from the Musée de Cusset.

Un recorrido a pie para descubrir las particularidades del centro histórico de Cusset, con especial atención a la historia de las calles antiguas. Proyecto en colaboración con el Comité de Quartier Cœur de Ville. Guía disponible en el Museo de Cusset.

Ein Spaziergang, bei dem man die Besonderheiten des historischen Zentrums von Cusset mit einem Fokus auf die Geschichte der alten Straßen entdecken kann. Projekt in Partnerschaft mit dem Comité de Quartier C?ur de Ville. Besuchsführer im Museum von Cusset abzuholen.

Mise à jour le 2023-08-17 par Vichy Destinations