Cusset La Sabotée Cussétoise « Le Passé se présente » Musée de la tour prisonnière Cusset, 16 septembre 2023, Cusset. La Sabotée Cussétoise « Le Passé se présente » 16 et 17 septembre Musée de la tour prisonnière Protectrice du passé et d’un patrimoine autant fragile que notable, la Sabotée Cussétoise fêtera le patrimoine à travers des danses, de la musique, des contes, des scénies « enfants » et même des instants en patois !

MUSIQUE, DANSE, TRADITIONS FOLKLORIQUES 14h15 : danse adultes (20 minutes + musique 15 minutes)

15h15 : contes et patois + musique

16h15 : scénie enfants « L’apothicaire » (plus particulièrement destiné au public enfantin) + musique

17h15 : danse adultes + danse enfants + musique Musée de la tour prisonnière 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

