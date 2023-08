Les petites histoires de nos rues – Parcours découverte du centre-ville Musée de la tour prisonnière Cusset Catégories d’Évènement: Allier

Cusset Les petites histoires de nos rues – Parcours découverte du centre-ville Musée de la tour prisonnière Cusset, 16 septembre 2023, Cusset. Les petites histoires de nos rues – Parcours découverte du centre-ville 16 et 17 septembre Musée de la tour prisonnière Guide de visite à récupérer au Musée de la Tour Prisonnière de Cusset Balade pédestre permettant de découvrir les particularités du centre historique et notamment de lever le voile sur les anciennes rues dont certaines ont même perdu leur titre. Curieux non ?

Projet à l’initiative du Comité de Quartier Cœur de Ville. Musée de la tour prisonnière 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

