Visitez une ancienne tour du télégraphe Chappe 16 et 17 septembre Musée de la Tour du Télégraphe Chappe à Saverne Haegen Expo entrée gratuite. Tour Musée entrée payante Exposition gratuite: « Le MINITEL dans tous ses états ».

L’histoire commerciale, technique et sociétale du Minitel.

Visite payante de la Tour – Musée du Télégraphe optique Aérien Chappe. Premier réseau de télécommunications au monde. Unique station existante dans le Nord-Est de la France. Musée de la Tour du Télégraphe Chappe à Saverne Tour du Télégraphe Chappe, 67700 Haegen Haegen 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 (0)6 75 97 07 35 http://www.tourchappe.fr La tour du télégraphe Chappe de Saverne est un des relais de l’ancienne ligne télégraphique Chappe, entre les villes françaises de Paris et Strasbourg, inaugurée le 31 mai 1798. En cours d’exploitation, la tour a été déplacée sur la commune de Haegen dans le Bas-Rhin. La France fut le premier pays à posséder, dès 1794, un réseau de télécommunications, grâce au télégraphe aérien inventé par Claude Chappe. De 1798 à 1852, la station de Saverne constituait l’un des maillons de la ligne reliant Paris à Strasbourg. La Tour de l’ancien télégraphe Chappe permet de découvrir le fonctionnement de la télégraphie aérienne et l’impact sur l’imaginaire de ses contemporains. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

