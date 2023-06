Ateliers et visites au musée de la Tour du Moulin de Marcigny Musée de la Tour du Moulin Marcigny, 15 septembre 2023, Marcigny.

Ateliers et visites au musée de la Tour du Moulin de Marcigny 15 – 17 septembre Musée de la Tour du Moulin Sur inscription

Du vendredi au dimanche, le musée propose une série d’animations tout public :

– de 10h à 11h30 : visite guidée thématique sur les plantes et leurs usages, et de l’exposition temporaire « Plumes et écailles ». Gratuit, inscription obligatoire (18 personnes maximum) ;

– de 14h à 15h30 : atelier origami sur les animaux ;

– de 16h à 17h30 : tableau sur le thème des animaux.

Ateliers accessibles dès 6-7 ans (pas en-dessous pour des raisons d’habileté manuelle), ouverts aux adolescents et aux adultes, avec des niveaux de difficultés adaptés aux différentes tranches d’âge.

Tarif des ateliers : 2 €. Réservation obligatoire au musée : 03 85 25 37 05 (10 personnes maximum par atelier).

Musée de la Tour du Moulin 7-9 rue de la tour 71110 Marcigny Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 25 37 05 »}] La Tour du Moulin est un vestige du prieuré des Dames bénédictines (le prieuré date du XIe siècle), situé à Marcigny, dans le département français de Saône-et-Loire. La tour du Moulin est, depuis 1913, le musée municipal consacré à l’archéologie, les arts décoratifs et les beaux-arts.

Ce bâtiment a été classé Monument historique en 1909.

Le musée municipal, de 300 m² sur quatre niveaux, est labellisé « Musée de France » depuis 2002. Sept espaces d’exposition y ont été aménagés. Arts décoratifs, beaux-arts, histoire locale… les collections de la Tour du Moulin sont riches et variées. Chaque année, elles sont enrichies et valorisées par une exposition temporaire, sous forme de rétrospective ou par la présentation d’œuvres contemporaines.

De nombreux vestiges du prieuré des Dames bénédictines, construit au XIe siècle par Geoffroy et Hugues de Semur, sont exposés au musée et témoignent du prestigieux passé de Marcigny.

© Julie Daguebert