Nuit des Musées – Musée de la Tour du Moulin Marcigny Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la Tour du Moulin Entrées libres

Dialogue des sens, dialogue de la matière

Voyager dans la spirale de la Tour du Moulin pour s’émerveiller des collections : Minéralogie, Archéologie, Arts et traditions

Musée de la Tour du Moulin 7/9 rue de la Tour 71100 Marcigny Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 25 37 05 http://www.tour-du-moulin.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-la-Tour-du-Moulin-Marcigny-1178158315536577/?ref=ts&fref=ts Située aux portes de la Bourgogne et du Brionnais, Marcigny est une ville des bords de Loire. L’un des derniers vestiges de son enceinte défensive, la Tour du Moulin, accueille le musée éponyme. Arts décoratifs, Beaux-Arts et histoire locale… les collections du musée, riches et variées, ont permis sa labellisation « Musée de France » en 2002.

Vestiges de l’enceinte défensive de Marcigny, la Tour du Moulin aurait été construite à la fin du XVème siècle, en signe d’allégeance à la Couronne. D’abord tour de défense et moulin fortifié pour le prieuré, la Tour est devenue grenier, logement puis a été aménagée en musée (1913).

Sept espaces d’exposition ont été aménagés dans cette tour à l’architecture défensive. Arts décoratifs, Beaux-Arts, histoire locale… les collections de la Tour du Moulin sont riches et variées. Chaque année, elles sont valorisées par une exposition temporaire, sous forme de rétrospective ou par la présentation d’œuvres contemporaines. Stationnement gratuit à proximité du musée

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

