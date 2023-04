Visite à la lampe torche du Musée de la Tour des Prisons Musée de la Tour des Prisons, 13 mai 2023, Lunel.

Visite à la lampe torche du Musée de la Tour des Prisons Samedi 13 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 Musée de la Tour des Prisons Nombre de places très limité (14 personnes)

Plongez à la lumière de lampes torches dans l’époque médiévale et l’univers carcéral… Avec le guide, découvrez l’histoire des lieux (prison pendant 350 ans) et plus de 300 témoignages de ses détenus !

Musée de la Tour des Prisons 16 cours Gabriel Péri, 34400 Lunel, Hérault, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénée, France Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 71 01 37 http://www.ot-paysdelunel.fr https://www.facebook.com/OTpaysdelunel [{« type »: « phone », « value »: « 0467710137 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-paysdelunel.fr »}] Ce bâtiment des XIIe-XIIIe siècles est l’un des plus anciens vestiges de la ville de Lunel. Il était intégré à l’enceinte fortifiée de la ville et permettait d’assurer le contrôle de sa porte d’entrée principale, ouvrage de style roman qui subsiste encore. Photo : Musée de la Tour des Prisons de Lunel © Ville de Lunel. Pour accéder au musée de la Tour des Prisons, il faut passer par le hall d’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Lunel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

