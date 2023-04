Visite de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Visite de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins, 13 mai 2023, Luxeuil-les-Bains. Visite de la Tour des Échevins Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la Tour des Échevins Entrée libre. Dernière entrée à 21h45. La Tour des Échevins ouvre ses portes pour vous révéler ses trésors : retrouvez les collections archéologiques de l’un des plus anciens musées de France et parcourez l’exposition C.O.U.L.E.U.R.S de l’artiste plasticienne Clémentine Martinez. Musée de la Tour des Échevins 36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 http://www.luxeuil.fr Construit au XVème siècle par le frère du Cardinal Jouffroy, l’ancien Hôtel de Ville abrite aujourd’hui un musée, labellisé Musée de France. Ce bel édifice gothique, classé au titre des Monuments Historiques abrite une collection archéologique ainsi qu’une collection Beaux-arts. Du sommet de la tour, le visiteur peut admirer un exceptionnel panorama à 360° sur toute la Ville de Luxeuil-les-Bains, les Vosges Saônoises et le Jura. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Etienne KOPP

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Musée de la Tour des Échevins Adresse 36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Ville Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône Age min 7 Age max 97 Lieu Ville Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains

Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luxeuil-les-bains/

Visite de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins 2023-05-13 was last modified: by Visite de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins 13 mai 2023 Luxeuil-les-Bains Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône