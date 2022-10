Visite de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins, 15 octobre 2022, Luxeuil-les-Bains.

Entrée libre. Seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Journées nationales de l’architecture

Musée de la Tour des Échevins rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté De mai au 30 juin : les mardis de 14h à 18h. Du 1er juillet au 31 août : du jeudi au lundi de 14h à 18h. Du 1er septembre au 31 octobre : les mardis de 14h à 18h. Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture. Scolaires et groupes, visite sur demande . Tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

03 84 40 06 41 https://www.ecclesia-luxeuil.fr/ https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ En arrivant à Luxeuil-les-Bains, impossible de passer à côté de la Tour des Échevins sans la remarquer ! Monument emblématique de la ville, la tour impressionne par sa hauteur et son architecture gothique avec ses gargouilles, son oriel, ses décorations, elle est la star des photographies souvenirs de Luxeuil-les-Bains. Il serait dommage de s’arrêter à sa façade, bien que l’on puisse la contempler des heures ! N’hésitez pas à pousser la porte de son musée, sur le côté, dans la petite rue de la Tour. Le musée regroupe de très beaux vestiges du passé luxovien : des stèles gallo-romaines, des statuettes étrusques, ou encore le témoignage de la présence d’un four de potiers. Montez les marches du petit escalier, profitez de la lumière particulière qui traverse les carreaux et accédez à la prochaine salle d’exposition temporaire. Dans la montée, déchiffrez aussi les paroles de l’Ave Maria inscrites dans les phylactères au-dessus des fenêtres, en lettres gothiques ! Plus haut, deux autres salles accueillent des expositions temporaires. Une fois les salles parcourues, continuez votre ascension des 146 marches de la tour, n’ayez pas peur de l’étroitesse de l’escalier, le panorama depuis le sommet de la tour en vaut la peine ! D’ailleurs, saviez-vous que des demandes en mariage ont lieu à cet endroit insolite ?

Au coeur de la ville, la Tour des Echevins est l’un des monuments les plus célèbres de Luxeuil-les-Bains. Cet édifice du XVe siècle présente une remarquable façade d’architecture gothique, avec son oriel et ses gargouilles, et accueille depuis 1865 le musée d’art et d’archéologie de la Ville de Luxeuil-les-Bains.

Découvrez ses salles consacrées aux vestiges archéologiques et son exposition temporaire présentant les travaux d’un artiste contemporain. Du haut de ses 146 marches, la tour vous offrira également un panorama à couper le souffle sur Luxeuil-les-Bains et sa région.



