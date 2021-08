Luzy Musée de la tour des Barons Luzy, Nièvre Musée de la Tour des Barons Musée de la tour des Barons Luzy Catégories d’évènement: Luzy

Il permet de découvrir, dans 6 salles, les ateliers du sabotier et du tailleur, les outils d’autrefois, les travaux d’aiguille, une ancienne salle d’école ; des objets de curiosités sont exposés.

Gratuit

Dans la Tour des Barons, vestige du Moyen-âge, est aménagé le musée de la vie locale. Musée de la tour des Barons 58170 Luzy rue du vieux château Luzy Nièvre

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

