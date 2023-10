Si la Tour m’était contée… Musée de la tour aux puces Thionville, 13 mai 2023, Thionville.

Si la Tour m’était contée… Samedi 13 mai, 18h30 Musée de la tour aux puces De 18h30 à 19h30 : public familial (enfants 6-12ans) / A partir de 20h30 : tout public (à partir de 13 ans)

Oyez, oyez, bonnes gens !

Parez-vous de vos plus belles tenues et déambulez au gré des salles…Accompagés de notre Réveilleur d’Histoires et Hôte d’une soirée, vous découvrirer les légendes et secrets de la Tour aux Puces comme jamais auparavant !

En première partie de soirée, Mourad Frik racontera les légendes de notre beau donjon aux plus jeunes et téméraires participants.

Dès 20h30, les plus vaillants auront la chance de découvrir une facette cachée de ce répertoire.

Alors, aure-vous le courage de franchir les portes de la Tour aux Puces pour cet événement ?

Uniquement sur inscription à : musees@mairie-thionville.fr

Musée de la tour aux puces Cour du Château BP 30352 57125 Thionville cedex Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 82 25 52 http://www.tourauxpuces.com [{« type »: « email », « value »: « musees@mairie-thionville.fr »}] [{« link »: « mailto:musees@mairie-thionville.fr »}] Le Musée de la Tour aux Puces est un musée d’archéologie labellisé « Musée de France ». Controlé par l’Etat, il présente des collections allant de la Préhistoire à la Renaissance à travers huit salles thématiques. Entrée libre pour la nuit des musées

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

