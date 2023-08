Journées du patrimoine à Chécy Musée de la tonnellerie, place du Cloitre, Chécy Chécy, 16 septembre 2023, Chécy.

Journées du patrimoine à Chécy 16 et 17 septembre Musée de la tonnellerie, place du Cloitre, Chécy

Pour la 40e édition des Journées européennes dupPatrimoine, les associations Chécy les amis du patrimoine (CAP), Eau en couleur et l’école de musique vous proposent, en partenariat avec la ville, un programme autour du « Patrimoine vivant », à la découverte de pratiques liées à l’artisanat ou de pratiques artistiques comme la peinture ou la musique.

Au musée de la Tonnellerie

Ouvert de 14h à 18h : visite libre des collections permanentes

En partenariat avec « Maisons paysannes du Loiret », l’association CAP proposera également des animations autour du patrimoine rural bâti.

• Exposition de photos et matériaux anciens autour du bâti rural du Loiret, notamment celui du Val de Loire

• Animations pour le jeune public avec construction d’un mur éphémère à base de matériaux naturels (terre, briques, paille…) qui permettra aux enfants de s’initier aux savoir-faire des bâtisseurs d’autrefois

• Documentation de « Maisons paysannes » et présence de ses bénévoles pour tous renseignements et conseils.

À l’église Saint Pierre Saint Germain de Chécy

ÉGLISE SAINT PIERRE SAINT GERMAIN

Visite libre et documentée par la mise en place de cartels élaborés par l’association CAP.

Concert

Dimanche 17 septembre à 16h : concert commenté « Cinq siècles de guitare » : un voyage musical commenté et interprété par Sylvie Echard, guitariste et professeur à l’école de musique de Chécy

À la salle des fêtes

Exposition

EXP’EAU D’AQUARELLE par l’association EAU EN COULEUR

Du 16 au 20 septembre à la salle des fêtes

De 10h à 18h les samedi 16 et dimanche 17

De 14h à 18h du lundi 18 au mercredi 20

Concert

Samedi 16 septembre à 16h : Concert du groupe Let’s Bang

