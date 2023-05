Fête de la nature Musée de la Toile de Jouy (parvis), 31 mai 2023, Jouy-en-Josas.

Fête de la nature Mercredi 31 mai, 12h00 Musée de la Toile de Jouy (parvis) Inscription gratuite, sur developpementdurable@jouy-en-josas.fr

De 12h à 22h – Exposition « Nuit » : le monde inattendu de la nuit : biodiversité et ciel étoilé. Exposition du Conseil départemental des Yvelines. Lieu : parvis du Musée de la Toile de Jouy. Tout public.

De 14 à 17h – Sciences participatives : observation des insectes sur plantes fleuries. Suivi photographique des insectes pollinisateurs. Lieu : Relais nature de la Cour Roland. Tout public. Inscription : contact@relaisnature.asso.fr

De 15h à 16h et de 16h à 17h – Découverte de la faune et la flore typiques des milieux humides : balade pédagogique sur le site des Bas-Prés avec un expert du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre. Rdv : parvis du Musée de la Toile de Jouy*. Tout public.

De 21h30 à 23h – Observation des insectes nocturnes : grâce à un piège lumineux, observez la petite faune nocturne et identifiez les papillons de nuit. Rdv : parvis du Musée de la Toile de Jouy*. Tout public

De 20h45 à 23h – Observation des chauves-souris : apprenez à les connaître, les écouter et les observer (si les conditions le permettent). Rdv : parvis du Musée de la Toile de Jouy*. à partir de 8 ans.

De 21h à 24h – Observation du ciel étoilé : l’extinction de l’éclairage public facilite l’observation des étoiles. Initiation à l’astronomie. Rdv : parvis du Musée de la Toile de Jouy*. Tout public.

Musée de la Toile de Jouy (parvis) 54 rue charles de gaulle 78350 Jouy-en-Josas

