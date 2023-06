Visite enseignants Musée de la toile de Jouy Les Loges-en-Josas, 21 juin 2023, Les Loges-en-Josas.

Visite enseignants Mercredi 21 juin, 14h30 Musée de la toile de Jouy Gratuit sur inscription

Le mercredi 21 juin à 14h30, le musée de la Toile de Jouy vous propose une visite inédite de la nouvelle exposition « Motifs d’Artistes ».

Avec vos collègues, venez découvrir l’histoire du métier de designer textile et immergez vous au cœur des motifs du XVIIIème siècle à nos jours.

Ce temps de visite sera également l’occasion de vous présenter nos offres de médiation et d’échanger sur de futurs projets d’éducation artistique et culturelle.

Si cette visite vous intéresse, nous vous invitons à vous inscrire via ce lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxjFMmyfN_sCqif-pTVIt3p7tWUzFzIAw-HPk2MZj9DEpPIQ/viewform?usp=sf_link

Musée de la toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle 78350 Jouy en Josas Les Loges-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:30:00+02:00 – 2023-06-21T15:30:00+02:00

visite atelier