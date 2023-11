Atelier broderie en continu Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, 3 décembre 2023, Jouy-en-Josas.

Atelier broderie en continu

De 14h à 17h, avec l’aide de l’équipe de Once upon une fois, venez broder de la Toile de Jouy au point de nœud et point de bouclette avec les fils de soie et métallisés de la marque bicentenaire Au Ver à Soie.

Musée de la Toile de Jouy 54, rue Charles de Gaulle – 78350 Jouy en Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 56 48 64 »}, {« type »: « email », « value »: « MUSEETDJ@JOUY-EN-JOSAS.FR »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T14:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

