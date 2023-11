Conférence Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, 2 décembre 2023, Jouy-en-Josas.

Conférence Samedi 2 décembre, 17h00 Musée de la Toile de Jouy Sur inscription, plein tarif 10€, tarif réduit 8€

Plusieurs fois dans l’année, assistez à des conférences inédites ! En lien avec l’exposition temporaire ou le parcours permanent, experts et scientifiques partagent leurs connaissances.

Durée : 1h30

Tarifs : plein 10€, réduit 8€ /personne (habitants de Jouy-en-Josas sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 16 ans, famille nombreuse, étudiants, personnes handicapées et l’accompagnateur, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, enseignants en activité, abonnés “1 an à Versailles”, adhérents à la maison des artistes).

Musée de la Toile de Jouy 54 rue charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelatoiledejouy.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139564864 »}, {« type »: « email », « value »: « MUSEETDJ@JOUY-EN-JOSAS.FR »}]

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:30:00+01:00

