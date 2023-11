Atelier pour enfants Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines Atelier pour enfants Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, 2 décembre 2023, Jouy-en-Josas. Atelier pour enfants Samedi 2 décembre, 14h00 Musée de la Toile de Jouy Gratuit sans inscription. Création d’une boule de Noël en Toile de Jouy.

Pour décorer votre sapin, venez créer avec vos enfants vos propres boules de Noël en Toile de Jouy ! Atelier en continu de 14h à 17h

Sans inscription. Musée de la Toile de Jouy 54, rue Charles de Gaulle – 78350 Jouy en Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « MUSEETDJ@JOUY-EN-JOSAS.FR »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 56 48 64 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu Musée de la Toile de Jouy Adresse 54, rue Charles de Gaulle - 78350 Jouy en Josas Ville Jouy-en-Josas Departement Yvelines Age min 6 Age max 12

